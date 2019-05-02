أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "علامة استفهام" من بطولة النجم محمد رجب، مجموعة من صور المسلسل، الذي ينافس خلال الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر عرضه على قنوات الحياة و"ON" و"dmc" و"cbc".

ينافس الفنان محمد رجب في الدراما الرمضانية للعام الجاري من خلال "علامة استفهام"، وتدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرًا واختلافًا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش. من بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة.