اليوم.. أوقاف كفر الشيخ تختتم الدورة التدريبية لخطباء المكافأة 

تختتم مديرية أوقاف كفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الخميس، الدورة التدريبية لخطباء المكافأة والتي نظمتها على مدار أسبوع كامل للخطباء الذين لم يسبق لهم دخول اختبار التحسين، بمسجد الأستاد بمدينة كفر الشيخ.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه حاضر في الدورات التدريبية عددا من أستاذة جامعة الأزهر في جميع التخصصات، مضيفا أن الحضور كان متميزا على مدار أيام الدورة التدريبية، وأن الخطباء حريصون على الحضور والتدريب.

أضاف الفقي، أن خطباء المكافأة من خريجي الأزهر الشريف يؤدون دورا ملموسا كخطباء للمساجد الأهلية، وأنهم يخضعون للتقييم دوما من قبل الإدارات المختلفة.