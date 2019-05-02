أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 23 سفينة وجرى تداول 25 ألف طن فحم و7 آلاف ماسورة و432 شاحنة بضائع و235 سيارة.

شملت حركة الواردات 25 ألف طن فحم و200 شاحنة و217 سيارة ويخت فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف ماسورة و232 شاحنة بضائع و18 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال أربع سفن وهي Global aquabius، Sabura، أمانة، النوى إكسبريس بينما تغادر ثلاث سفن وهي Mose Blic، القاهرة، الحرية1فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة، الحرية1 وغادرت ثلاث سفن وهي Ant Gity، أمانة، النوى إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة وتغادر السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي آيلة، سينا، بريدج وغادرت السفينتين آيلة وسينا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة BBC Seine.