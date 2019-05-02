تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بمنطقة علواية الخولي بالصوفي بمدينة الفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحول كهرباء بمنطقة علواية الخولي بالصوفي بدائرة القسم.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية بالفيوم، انتقلت إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بلوحة المفاتيح الخاصة بمحول كهرباء جهد منخفض (160كيلو وات)، مخصص لتغذية بعض المنازل السكنية والمحال التجارية بنفس المنطقة، نتيجة الأحمال الزائدة وارتفاع درجة حرارة الجو، وتم التنسيق وهندسة كهرباء الفيوم وانتقل مسؤولو الإصلاح إلى المكان لإصلاح المحول.

حُرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1712 لسنة 2019 إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.