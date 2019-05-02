محافظ سوهاج يتفقد المستشفى الجامعي الجديد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، اليوم، الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور حسان النعماني، وكيل كلية الطب بجامعة سوهاج.

وقال الأنصاري، في تصريحات على هامش الجولة، إن إنشاء تلك المستشفى بمدينة سوهاج الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة في سبتمبر من العام الماضي، لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين قاطني المدينة الجديدة لجعلها مدينة جاذبة للسكان، موجها بضرورة الانتهاء من المشروع طبقا للبرنامج الزمني.

ولفت "الأنصاري" الى أن المستشفى مقامة على مساحة 26 ألف و500 متر مربع، مشيرا الى أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 286 سريرا، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوي الهام لخدمة أهالي سوهاج والمحافظات المجاورة، موضحا أن المستشفى تقع بجانب طرق ومحاور رئيسية.

وأشار الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الى أن المستشفى تعد إضافة قوية لجامعة سوهاج بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام، لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملي، لافتا الى أن المستشفى ستشمل مختلف التخصصات الطبية، وتتكون من مبنى رئيسى عبارة عن بدروم، ودور أرضي، و4 أدوار علوية، ومبنى تعليمى يستوعب 500 طالب، ومسجد، ومبنى للنفايات.

وأضاف "عزيز" أن المستشفى تشمل قسما للغسيل الكلوي به 32 سرير غسيل كلوي، و125 سريرإقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للاطفال المبتسرين، و 20 حضانة للطبيعيين، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، بالإضافة الى أقسام للطوارئ والاشعة والولادة الطبيعية والقيصرى، ومعامل وعيادات خارجية، وجناح للعمليات وقسم لمناظير الباطنة، والجراحة.