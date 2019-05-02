محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة الحشرات

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الزراعة والصحة والطب البيطري، الجهود المبذولة حاليا لمكافحة انتشار الذباب والناموس، بجانب حشرة خنفسة الكالوسوما، حيث جرى وضع خطة زمنية للانتهاء من رش المناطق النائية والقرى والمدن التي شهدت انتشار هذه الحشرات مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة سواء من خلال سيارات التيفا أو فرق الملاريا برش القرى والمناطق والمدن.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه جاري التنسيق مع الوحدات المحلية لتوسيع دائرة أعمال المكافحة على مراحل وبشكل يومي والتي تبدأ مع فترة غروب الشمس، حيث ترش سيارات التيفا مكثف للحشرات الطائرة ومنها الذباب والناموس، علاوة على رش المبيدات من فرق الملاريا.

ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول أن هذه الحشرات كبيرة الحجم أو ظهرت في أسراب، مؤكدا أن هذا يأتي في إطارالتهويل المبالغ فيه ولكنه لا يتعارض مع ضرورة تنفيذ أعمال المقاومة المقررة لها سنويا مع حلول فصل الصيف من خلال تعاون إدارة الملاريا مع الوحدات المحلية في القرى والمدن.

وأكد المهندس عاطف حسن مدير عام الزراعة بأسوان، أن ظهور حشرة خنفسة الكالوسوما في بداية الصيف من الظواهر الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة وهي غير سامة ولا تمثل خطورة على الإنسان بل يتم تربيتها لاستغلالها ضمن المقاومة الطبيعية داخل الأراضي الزراعية وفي الأحياء السكنية.

ولفت إلى أنها حشرة مفيدة للمزارعيين لأنها تكافح أسراب الجراد التي تهاجم المحاصيل الزراعية قبل حصادها بجانب مكافحتها للعقارب والفراش والمن الأبيض وغيرها وبالتالي تساهم في تحقيق التوازن البيئي والطبيعي المطلوب.