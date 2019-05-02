تلقى الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم، دعوة لزيارة جامعة ووهان الصينية، لبحث توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات الطب والهندسة بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إنشاء درجات علمية مشتركة وزيارة المستشفيات الجامعية في جامعة ووهان وبحث سبل التعاون بينها وبين مستشفى جامعة بنها.

وأكد الدكتور حازم عليوة، عضو مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، في بيان له، اليوم، إن العلاقة بين جامعة بنها ونظيرتها الصينية تمتد منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بين الجامعتين في 2016 ثم مشاركة جامعة ووهان بوفد رفيع المستوى في المؤتمر "المصري - الصيني" الذى نظمته جامعة بنها في 2017 وتوقيع اتفاقية التبادل الطلابي في العام نفسه.

يذكر أن جامعة ووهان الصينية من كبرى جامعات العالم، وطبقا لتصنيف QS العالمي، هي من أفضل 250 جامعة على مستوى العالم، وتصنف رقم 26 عالميا فى مجال الهندسة "هندسة التعدين" ورقم 28 على مستوى العالم في طب الأسنان ورقم 50 في علوم المواد ولها 3 مستشفيات جامعية متطورة ومعتمدة.