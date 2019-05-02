محافظ القليوبية: إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة

اجتمع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، مع وفد من رجال الأعمال لمناقشة إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة بالقليوبية، جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة.

استعرض المحافظ، أكثر من مقترح لبعض الأراضي ذات الملكية الخاصة بالمحافظة والتي تصلح لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وإجراء كافة المعاينات لهذه الأراضي لتحديد المنطقة الأكثر احتياجا، حيث إن تلك المنطقة اللوجيستية ستوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وتساهم في جذب المستثمرين.

وأكد أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية مما سيكون له أكبر الأثر في الحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

ووجه المحافظ، الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة.