بمسرحية وفيلم تسجيلي.. التضامن توعي طلاب 2000 مدرسة بخطورة المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة "بالفن نقدر نغير" لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، باستخدام أساليب فنية وثقافية تتماشى مع المراحل العمرية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في 2000 مدرسة على مدار الشهر الماضي، من 4000 مستهدفة.

وأوضحت، أن المبادرة وعت بمخاطر الإدمان بين طلاب مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المحافظات، كما تضمنت أيضا تصيحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات باستخدام أساليب فنية وإبداعية من خلال التواصل المباشر مع الطلاب والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للمدمن.

من ناحيته، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم استخدام أساليب فنية وثقافية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدوات، وتم تنفيذ المبادرة على مسارح قصور الثقافة وبالمدارس الكبيره التي لديها مسارح بالمحافظات المختلفة، كما عرض الفيلم التسجيلي القصير "4*6"، والذي يوضح التداعيات المترتبة على الإدمان، من بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغني.

كما تضمنت المبادرة أيضا عرض مسرحي تحت عنوان "آخر الخط" لإبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، أداء وقام شباب من المتطوعين لدى الصندوق.

ودارت أحداث المسرحية حول تعليق أحد العمال بتعليق لافتة في إحدى محطات المترو تحمل شعار حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي يقودها الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، ضمن العديد من المبادرات التي ينفذها صندوق الإدمان لإبراز الآثار السلبية عن تعاطي المخدرات وبعدها تدور الأحداث حول إضرار التدخين وخطورته على الصحة وكذلك تجنب الصديق السيء لعدم الوقوع في براثن الإدمان.