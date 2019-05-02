شهد معرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالأسواق، ويستمر المعرض حتى يوم 4 مايو المقبل.

وجاءت أسعار اللحوم والدواجن في المعرض، كالتالي:

كيلو لحوم طازجة بلدي: 110 جنيهات.

كيلو لحم سوداني طازج: 85 جنيهًا.

كيلو لحم ضاني مبرد: 90 جنيهًا.

كيلو لحم قطع برازيلي: 60 جنيهًا.

كيلو لحم مفروم برازيلي (مجمدة): 64 جنيهًا.

كيلو لحمة برازيلي (مجمدة): 64 جنيهًا.

كيلو دواجن برازيلي (مجمدة): 36 جنيهًا.

كبد وقوانص 500 جرام (مجمدة): 19 جنيهًا.

كيلو لحم مفروم: 64 جنيهًا.

فرخة (مجمدة): 40.70 جنيه.

كيس دجاج مقلي (مجمد): 52 جنيهًا.

كيس شيش طاووق (مجمد): 35 جنيهًا.

كيس ستربس (مجمد): 28 جنيهًا.

كيس وراك بط: 34 جنيهًا.

وقال أحمد عبدالواحد، مفتش رقابة تجارية، بوزارة التموين، وأحد المشرفين على المعرض، إنّ عدد الشركات المشاركة بالمعرض 140 شركة، تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو الجيش بجانب شركات القطاع الخاص وصغار المستثمرين.

وعن العروض التي تقدمها الشركات، أضاف "عبدالواحد"، لـ"الوطن"، أنّها تختلف من شركة لأخرى، وتصل نسبة التخفيضات بالمعرض لـ20% مقارنة بأسعار السوق.