افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بشارع مؤسسة الزكاة داخل نطاق حي المرج، لإتاحة السلع الأساسية والمواد الغذائية، وياميش رمضان، ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك كأحد المعارض والمنافذ التي نشرتها المحافظة على مستوى أحياء القاهرة خاصة المناطق الشعبية والأماكن الأكثر احتياجًا.

وأكد عبدالعال، خلال الافتتاح، وجود تعاون وتنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومديرية التموين واتحاد الغرف التجارية والقوات المسلحة وشركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية والشركة القابضة للسلع التموينية، لعرض السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مناسبة في متناول المواطن البسيط لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء والتصدي لجشع بعض التجار، لافتا إلى أن المحافظة توسعت في المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بشكل أكبر عن الأعوام الماضية.

وضم المعرض جميع مستلزمات رمضان والسلع التموينية واللحوم الحية بأسعار تنافسية، ورافق المحافظ في جولته، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد علي عبدالله، رئيس حي المرج، والنائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وممثل الغرف التجارية.