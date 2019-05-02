نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طباعة امتحانات شهر مايو لطلاب الصف الأول الثانوي ورقيًا بالتوازي مع الامتحانات الإلكترونية التي من المقرر أن يبدأها الطلاب، 19 مايو الجاري.

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أن هناك بدائل مختلفة لا نود الحديث عنها لتأمينها، موضحا أن المهم في منظومة التعليم الحديثة أن كل الطلاب سيؤدون الامتحانات مهما كان استعداد التقنيات في مكان اللجنة الامتحانية.

وأكد شوقي: "لم نقل شيئا عن طباعة الامتحانات ورقيا من قبل وبالتالي لا داعي لإثارة مثل هذه الأمور، وكل ما نريده هو أن نفسح المجال للطلاب ليدرسوا شكل الامتحان الجديد ولا يهتموا بأسلوب توصيله إليهم".

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم 19 مايو المقبل، بنظام "أوبن بوك"، وبناء على نتيجته سيحدد نجاح الطلاب وانتقالهم للصف الثاني الثانوي، أو رسوبهم وخضوعهم للامتحان مرة أخرى في يوليو المقبل.