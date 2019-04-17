أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، خطابًا موجهًا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، وذلك في ضوء توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونص الخطاب على عدم تسكين طلاب "المدارس الخاصة، المعاهد القومية، المنازل، الخدمات" على المدارس المحددة كمقار تقديم حتى يتسنى إجراء التقدير عقب انتهاء الفترة الصباحية بذات المدارس وتسكينهم بمدارس حكومية أخرى مزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة.

كما طالب الخطاب المديريات التعليمية بتوفير أجهزة التابلت لطلاب المنازل وتوزيعها على الطلاب أثناء بدأ الاختبار يوميًا وجمعها عقب انتهاء الاختبار وذلك على سبيل العهدة، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

كما شدد على ضرورة التنبيه على مديري الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس الحكومية بالبنية التكنولوجية المطلوبة لأداء الاختبار الإلكتروني لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونيًا.

كما طالب بأهمية التأكيد على جميع الطلاب من التأكد من جاهزية أجهزة التابلت الخاصة بهم، وإزالة العقبات التي تحول دون جاهزية التابلت؛ حيث أن جاهزية التابلت تقع على مسئولية الطالب، موضحًا أن تقدير المواد الدراسية للاختبارات سيبدأ يوم 22 مايو المقبل.