"نقل النواب": نمتلك رؤية متكاملة لتطوير موانئ البحر الأحمر

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء تأتي في إطار دور اللجنة للمتابعة الميدانية والوقوف على أهم المشكلات، التي تواجه قطاع النقل بالمحافظة والعمل على حلها.

وأوضح، في تصريحات على هامش الزيارة التي أجرتها لجنة النقل بالبرلمان لمحافظة جنوب سيناء، اليوم، أنهم سبق وتفقدوا أعمال تطوير مينائي شرم الشيخ ونويبع ومنفذ طابا، وكرروا الزيارة، لمعرفة حجم الاستجابة لمقترحات اللجنة في تلك الإنشاءات.

وأضاف أن اللجنة تملك رؤية متكاملة لتطوير موانئ البحر الأحمر، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، كما تشهد الزيارة الميدانية التعرف على المعوقات، التي تقف أمام تحقيق تلك الرؤية وتكاتف الجميع من أجل إنجاز طفرة فى الموانئ.

وأكد أن ميناء نويبع يؤدى دورا هاما في خدمة الحج وسيجرى التنسيق مع وزارة السياحة حتى تكتمل المنظومة و"لا يمكن القبول بأن تعمل هيئة الموانئ بمعزل عن وزارة السياحة".

وأشار إلى مناقشة موازنة وزارة النقل والسعي إلى زيادتها في الموازنة العامة وكذلك زيادة إيرادات هيئاتها، خاصة أن ملف الطرق يحظى بمتابعة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل وجود الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على رأس الوزارة.

وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري، لتفقد عدد من مشروعات الطرق بالمحافظة وتطوير الموانئ.

وعقدت اللجة في مستهل زيارتها للمحافظة لقاء مشتركا، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والنائب عطية موسى، عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة موانئ البحر الأحمر.