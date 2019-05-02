يعيش الفنان أحمد خالد صالح حالة من النشاط الفني، حيث يعكف على تصوير 3 أعمال درامية من المقرر عرضها خلال شهر رمضان، وذلك بعد مشاركته في أحداث مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، خلال رمضان الماضي.

وقال "خالد"، لـ"الوطن"، إنه يشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، منوها بأنه سيظهر من خلاله بشكل مختلف.

كما يشارك "خالد" في البطولة الجماعية لمسلسل "زودياك"، متابعا: "هو من الأعمال المختلفة لأنه من مقتبس من قصة أحمد خالد توفيق"، وإضافة إلى ذلك يظهر كضيف شرف في مسلسل "قابيل" مع الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد فراج.

تدور أحداث مسلسل "أبو جبل" في قالب تشويقي درامي، كما يشارك في المسلسل الممثل الشاب مجدي البحيري في شخصية عطية الأقرع " بلطجي الغلابة" الذي يدافع عن حقوق أبناء منطقته من الفقراء والضعفاء ويستردها نيابة عنهم مهما كلفه ذلك من خسائر ومشكلات .

وتدور أحداث "زودياك" في قالب من اﻹثارة والتشويق، حيث يقع مجموعة من الشباب ضحية للعنة فرعونية قديمة تقتل من يتعرض لها بحسب برجه الفلكي، وكل من يتبع برج، يموت بطريقة مختلفة عمن يتبع البرج اﻵخر، فهل من سبيل ﻹيقاف هذه اللعنة المشئومة التي انطلقت ولا يٌعرف لها أصل ثابت؟.

وتدور أحداث مسلسل "قابيل" في إطار التشويق والإثارة، حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة قتل فتاة، والتي يرى شبحها كثيرًا، حيث يحاول الوصول لمكان الجثة وأيضًا تحديد هوية القاتل.