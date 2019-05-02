منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، جائزة السلام لرئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، وذلك عن سعيه الجدير للسلام.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنّ جائزة فيليكس هوفويت بوانيي للسلام يتم منحها إلى الأفراد الذين ساهموا بنشاط في إحلال السلام عن طريق حل النزاعات الدولية، والسعي إلى الحوار والتفاوض في دور المصالحة.

وتستضيف إثيوبيا بالتعاون مع "يونسكو" والاتحاد الأفريقي، المؤتمر العالمي لليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، ويقام الحدث تحت شعار "وسائل الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في أوقات التضليل"، بحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 95 دولة