قال الدكتور خالد عاطف، رئيس الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الغرفة المركزية عملت على تحفيز المستشفيات التي تقدم خدمة القضاء على قوائم الانتظار، لسرعة الانتهاء من أكبر عدد ممكن من القوائم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن عمليات قوائم الانتظار مستمرة في شهر رمضان الكريم، لأن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة هي منع أي تراكمات خاصة بقوائم الانتظار، والانتهاء منها بشكل كامل، بالتنسيق مع جميع مقدمي الخدمة الصحية على كافة محافظات الجمهورية.