علق الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بـ"عيد العمال" بمحافظة الإسكندرية، قائلا إن الرئيس كان يتحدث ببساطة وتلقائية شديدة، وكان كلامه من القلب.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القاعة كلها اهتزت بالتصفيق بعدما قال "جبرتم بخاطري بالنزول للاستفتاء"، وكأن عمال مصر يريدون إرسال رساله مقابلة قائلين: "أنت اللي جبرت بخاطرنا واستجبت لنداء الشعب المصري في الثورة، وحميت البلاد من حرب أهلية طاحنة، وأنقذت الوطن من خطر ساحق".

وتابع: "أنت جبرت بخاطرنا يا ريس، ولم تنس أنك مقاتل ولا يمكن أن تهرب من الميدان أو ترفض الاستجابة لنداء شعب مصر العظيم، الذي طالبك بتحمل المسؤولية".