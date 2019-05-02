"العب" مبادرة شبابية يطلقها شباب النوبة لدمج الرياضة في التكنولوجيا

أطلق شباب النوبة، بالاشتراك مع عدد من شباب المحافظات الأخرى، مبادرة“Batar” أي "العب" باللهجة النوبية، من أجل الربط بين الرياضة والتكنولوجيا عن طريق تطبيق إلكتروني والذي يحمل اسم المبادرة بالنوبي، يساعد في حجز ملاعب كرة القدم الخماسية التابعة لمراكز الشباب والرياضة، فضلاً عن المشكلات التي تواجه نسبة كبيرة من الشباب أثناء الحجز، تلببة لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلانه أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.

وأكد مهند بيومي، الطالب بالفرقة الثانية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مؤسس المبادرة لـ"الوطن"، أنها مشاركة بين شباب النوبة وأسوان بجميع أطيافهم وقبائلهم، بدأت منذ عامين بالتعاون بين 6 فقط من هؤلاء الشباب، من أجل تطوير الملاعب الخاصة وتطهيرها مما قد يفسدها من المخدرات والإرهاب وغيرها، وإيجاد حل للمشكلات التي تواجهها بسبب الزحف العمراني وبنائها على أرض زراعية.

ويعمل التطبيق على تيسير عملية حجز الملاعب الخماسية بمراكز الشباب والرياضة، و ذلك من خلال طرق الدفع الإلكترونية. على أن يتم تطويره مستقبلا ليشمل عدة خدمات خاصة بالرياضة والمباريات، فيما يساهم التطبيق في إمكانية حجز حكم الراية للمباراة من خلاله.

وبدأ الشباب بعرض الفكرة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لرؤيتهم في أن تعود الوزارة لبناء تلك الملاعب من جديد وتطويرها، بتوافر برامج إلكترونية عديدة ستطلقها المبادرة منها، برامج لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج للمتلازمات المختلفة، وبرامج للسيدات، فضلًا عن برامج خاصة بيوم الجمعة.

وأضاف مؤسس المبادرة، أن المبادرة ستساهم في توظيف العديد من الشباب في المراكز الشبابية التي تحتوي على الملاعب الرياضية وسيتم تفعيل التطبيق من خلالها.

وأوضح أن تلك المبادرة تعتبر أول تلبية لنداء الرئيس السيسي لمؤتمر الشباب الأفريقي في أسوان، فيما تعد أول مشروع شبابي ينطلق من المدينة، مما ترتب عليه تشجيع وفخر ودعم غير مسبوق من قبل المحافظة بأكلمها، وتشجيع العديد من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات للانضمام للمبادرة.

وأوضح مهند، أن تفعيل التطبيق سيبدأ بالمراكز الشبابية أولا، لوضع أول خطوات النجاح بداخلها، وسيحاولون في الحصول على الدعم من قبل وزارة الثقافة، لعمل ندوات خاصة بالمخدرات وغيرها، ساعيين لربط الرياضة بكل ما يفيد الشباب من مختلف الجهات، وجذبهم بشتى الطرق فيما بعد.

وينتظر الشباب إشارة البدء من قبل وزارة الشباب والرياضة، على أن يبدأ تفعيل التطبيق أولا في محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وأسوان".