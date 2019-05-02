قال المهندس أحمد السعدني، مدير التدريب والتعلم بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سيمنز الألمانية، إن التعليم المزدوج في ألمانيا لا يتم في مكان واحد، بل في ثلاثة أماكن، أولها المدرسة المهنية من أجل الدراسة النظرية، بعد ذلك مراكز التدريب من أجل التطبيق العملي، ثم داخل أحد مصانع سيمنز للتدريب التطبيقي على أرض الواقع.

وأضاف "السعدني"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن مدرسة سيمنز للتعليم المهني في ألمانيا بها جزء خاص بالتعليم النظري، وبها أيضًا مراكز للتدريب من أجل تطبيقه نظريا، مؤكدًا أنه خلال ثلاثة سنوات من التطبيق العملي يكون الطالب مؤهل للعمل بشكل جيد.

وعن وجود هذا النوع من التعليم في مصر، ذكر أن المسمى "التعليم المزدوج" بالفعل موجود في مصر منذ عشرات السنين، في مدارس "مبارك كول"، وكان يعمل بنجاح باهر، وشاركت فيه الحكومة الألمانية أيضًا، مؤكدًا أن هذا النظام في مصر يحتاج حاليًا إلى إعادة تدوير، كما أن هناك أكثر من مشروع لتطوير التعليم في مصر بالشراكة مع سيمنز.