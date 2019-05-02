"والي": زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة 5 أضعاف

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية قد أحالت مشروع لقانون يتضمن قيمة الإيجارات القديمة للمحلات والوحدات غير السكنية للبرلمان.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، والذي يقدمه الإعلامية مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع متضمن مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة لـ5 أضعاف فور إصدار القانون، بخلاف زيادة سنوية تصل لـ15% خلال 4 سنوات.

وأوضح أنه لاتزال لجنة الإسكان بالبرلمان منتظرة إحالة مشروع القانون لها من قبل رئيس مجلس النواب، للبدء في مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة.