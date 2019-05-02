أعلنت وزارة الإسكان إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بشقق الإسكان الاجتماعى بنفس شروطه، لحاجزى الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم ابتداءً من اليوم، وحتى 15 مايو الجارى، إعادة فتح باب التحويل، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، وكذلك حاجزو الإعلان الثامن بمراكز مغاغة بالمنيا، وطلخا بالدقهلية، ودمنهور والدلنجات بالبحيرة، إضافة لمواقع شطا وعزبة البرج بدمياط، ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجارى تنفيذها، والمنطبقة عليهم الشروط.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: «يلتزم الراغب فى التحويل إلى الإعلان العاشر بسداد فرق مقدم جدية الحجز، اعتباراً من الخميس 2 مايو، وحتى 15 من الشهر نفسه، لدى مكاتب البريد المُميكن بواسطة صاحب الطلب».

من جهة أخرى، عقد عاصم الجزار اجتماعاً مع خالد العنانى، وزير الآثار، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتى المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط، مؤكداً أهمية سرعة تنفيذ هذه المشروعات، لما تمثله من نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وتشمل زيادة عدد الفنادق بمنطقة المتحف الكبير.

وكشف «الجزار» عن دراسة تنفيذ خط مترو أنفاق مكيف خاص بالسائحين فقط، يبدأ من المتحف المصرى بالتحرير ثم متحف الحضارة وصولاً إلى المتحف الكبير، ورفع كفاءة وتطوير منطقة القاهرة الإسلامية بأكملها.