تامر أمين يمازح فريق إعداد برنامجه: "خليك في حالك.. الأهلي متصدر"

مازح الإعلامي تامر أمين، أحد أعضاء فريق إعداد برنامجه، خلال حديثه عن تصدر النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس" إنه سعيد للغاية بفوز النادي الأهلي على طلائع الجيش، وعودته مجددا للصدارة، ليقاطعه أحد أعضاء فريق برنامجه من خلال "الإير بيس"، ليرد عليه "أمين": "خليك في حالك انت، أيوة متصدرين".

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليعود الأحمر للمنافسة بقوة على صدارة الدوري ويتساوى في النقاط مع المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.