تامر أمين بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش: "مبروك الدوري يا أهلاوية"

احتفى الإعلامي تامر أمين بفوز النادي الأهلي بالأمس على نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، قائلا إن الأهلي أصبح متصدرا للبطولة على الرغم من فارق الأهداف بينه وبين بيراميدز.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس: "مبروك الدوري يا أهلاوية كده خلاص بعد ما تصدرنا، واحب أقول لبيراميدز شكرا على المنافسة الحلوة دي بس خلاص الدوري أهلاوي وهو ده الطبيعي، والدوري هيتحط في بطولات الأحمر".

وتمنى "أمين" التوفيق لنادي الزمالك خلال مباراة الإياب من الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي النجم الساحلي، بعد فوز الأبيض في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليعود الأحمر للمنافسة بقوة على صدارة الدوري ويتساوى في النقاط مع المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.