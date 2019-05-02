أنواع القروض في البنوك المختلفة وإجراءات الحصول عليها

تقدم البنوك الحكومية والخاصة مجموعة متنوعة من القروض، ومنها القروض الشخصية، قروض شراء السيارة، وقروض لأصحاب المعاشات.

وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها المتنوعة أنواع القروض في عدد من البنوك والمستندات المطلوبة للحصول عليها على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

1- القرض الشخصي النقدي

- قروض بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، العاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة.

- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 جنيه وبحد أقصى مليون جنيه بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتـب.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

- المستندات المطلوبة للحصول على القرض (خطاب معتمد من جهة العمل موضحا الدخل الشهري وتاريخ التعيين- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض- صورة بطاقة الرقم القومي الساري).

2- قرض السيارة

- تمويل يصل إلى 100% من سعرها.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- بدون مصاريف فتح حساب.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- شروط القرض (آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين- آلا يقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة).

- المستندات المطلوبة للحصول على القرض (صورة بطاقة الرقم القومي سارية- فاتورة مرافق).

بنك مصر

1- القرض الشخصي

- أعلى قيمة القرض تصل إلى 50 ألف جنيه للقطاع الخاص- أطول مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط 5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري وقد تصل إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

- المستندات المطلوبة (شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين- طلب الحصول على القرض- صورة بطاقة رقم قومي سارية- إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 شهور- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك).

- لأصحاب المعاشات، أعلي قيمة قرض تصل الى 500 ألف جنيه- أطول مدة تقسيط تصل الى 7 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، والمستفيد من المعاش).

- المستندات المطلوبة (طلب الحصول على القرض- صورة بطاقة الرقم القومي- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل- إيصال مرافق حديث).

2- قرض السيارة

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

- شروط الحصول على القرض (الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا- بدون حد أقصى للقرض بشروط محددة).

3- قرض السلع المعمرة

- تمويل شراء السلع المعمرة بكافة أنواعها من (الأثاث- الاجهزة الكهربائية- الاجهزة المنزلية-السيراميك والأدوات الصحية- محطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل-الحاسبات- تابلت- الاجهزة الالكترونية المختلفة).

- شروط الحصول على القرض (الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامً- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

4- قرض الرحلات السياحية

- شروط الحصول على القرض (الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه- نسبة التمويل تصل إلى 100%- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر).

5- قرض الحج والعمرة

- الشروط العامة لمنح القرض (الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400,000 جنيه- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100,000 جنيه- نسبة التمويل تصل الى 100%- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر).

6- قرض التعليم

- الشروط العامة لمنح القرض (الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه- نسبة التمويل تصل إلى 100%- مدة تمويل تصل إلى 84 شهر).

- المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على القروض السابقة (صورة بطاقة الرقم القومي سارية- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل- عرض معتمد من الشركة/ الشركات).

- المستندات المطلوبة من الموظفين (شهادة مفردات الراتب الشهري- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري).

- المستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية (صورة البطاقة الضريبية- صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر).

- المستندات المطلوبة من أصحاب ومستحقي المعاشات (بيان بقيمة المعاش- بيان بالمستفيدين من المعاش- تعهد بتحويل المعاش الشهري في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

بنك التعمير والإسكان

1- قرض التشطيب

- يوجه المنتج للعملاء من حائزي الوحدات بالمدن الجديدة والقائمة.

- فترات سداد طويلة تصل إلى 7سنوات.

- يمنح التمويل بحد أقصى 3 مليون جنيه للوحدات السكنية / 5 مليون جنيه للوحدات الإدارية والخدمية.

- يتم منح التمويل بحد أقصى 15% من إجمالي ثمن الوحدة المطلوب تشطيبها.

- القسط الشهري لا يتجاوز 35% من الدخل.

- المستندات المطلوبة للقرض (عقد الوحدة أو عقد التخصيص أو عقد إيجار- مقايسة أعمال في حالات التشطيب- بطاقة الرقم القومي- إيصال مرافق- بيان مفردات الراتب معتمد- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك).

- وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة (السجل التجاري- شهادة محاسب قانوني بالدخل- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني).

2- تمويل أصحاب المعاشات

- يتمتع بهذه النوعية من التمويل أصحاب المعاشات المبكرة وأيضًا المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانونية بشرط ألا يزيد سن العميل عن 65 في نهاية فترة التمويل

- يمنح هذا التمويل دون اشتراط حد أدنى لقيمة التمويل المطلوب.

- الحد الأقصى لمدة سداد القرض 10 سنوات.

- المستندات المطلوبة للقرض (بطاقة الرقم القومي- إيصال مرافق- بيان معتمد بمفردات المعاش الشهري والموافقة على تحويل معاش المقترض مع مراعاة أن تكون صادرة من الجهة القائمة بالصرف ومختومة بخاتم الجهة.

3- تمويل المصروفات الدراسية

- يتم تمويل المصروفات الدراسية بنسبة 100% من قيمتها.

- مدة التقسيط 12 شهر.

- المستندات المطلوبة للقرض (شهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية موضحا بها المصروفات السنوية المطلوبة- بطاقة الرقم القومي- إيصال مرافق- بيان مفردات الراتب- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

- وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة (السجل التجاري- شهـادة محاسب قانوني بالدخل- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني).

4- تمويل احتياجات الأطباء

- برنامج يمنحك التمويل اللازم لأغراض التأثيث وشراء الأجهزة الطبية، كما يمكن تمويل شراء العيادة.

- يتم التمويل في حدود نسبة 75% من قيمة العيادة أو الأجهزة المطلوب شراءها.

- مدة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات.

- المستندات المطلوبة للقرض (عرض أسعار للجهاز المطلوب شراءه معتمد من الشركة الموردة- بطاقة الرقم القومي- إيصال مرافق- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن بيان مفردات الراتب- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك).

- بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة (السجل التجاري- شهادة محاسب قانوني بالدخل- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني).

5- قرض السيارة

- برنامج يمنحك تمويل يصل إلى 85% من قيمة السيارة الجديدة.

- مدة القرض تصل إلى 7 سنوات في حالة تحويل الراتب/ القسط الشهري، و10 سنوات في حالة تحويل الراتب أو القسط الشهري جماعي.

- المستندات المطلوبة للقرض (عرض أسعار معتمد من أحد الوكلاء أو الموزعين المعتمدين- بطاقة الرقم القومي- إيصال مرافق- بيان مفردات الراتب- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك).

- بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة يتم تقديم (السجل التجاري- شهادة محاسب قانوني بالدخل- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني).

6- القروض الشخصية

- يمكن منح القروض للعاملين "الموظفين" بقطاعات وأجهزة الدولة وأية مؤسسات أخرى يقبلها البنك وأيضا أصحاب المعاشات، والعملاء من أصحاب المهن الحرة ومن يمارسون أنشطة تجارية.

- يمنح التمويل دون اشتراط حد أدنى لقيمة القرض، ولا يشترط لمنح هذا التمويل حد أدنى لصافي دخل المقترض.

- فترات سداد تبدأ من سنة وتصل إلى مدة 10سنوات.

- المستندات المطلوبة للقرض (بطاقة الرقم القومي- إيصال مرافق حديث- بيان مفردات الراتب معتمد- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش والقسط في حالة طلب البنك.

- بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة (السجل التجاري- شهـادة محاسب قانوني بالدخل- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني).

بنك ناصر الاجتماعي

1-تمويل شراء سيارة

- يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7.5 عاما، ونسبة العائد في حالة وجود ضامن حكومي 11%، أما في حالة عدم وجود ضامن حكومي يكون العائد 11.7%، والحد الأدنى لمقدم السيارة 25% ويوجد مصاريف إدارية 1​% يتم سدادها نقدًا، وحدد البنك شرط التمويل هو سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة. ​

- المستندات المطلوبة للقرض (الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة- بيان مفردات الدخل (مرتب/ معاش) لطالب التمويل- عرض سعر للسيارة).

2- التمويلات النقدية

- ​هو قرض بحد أقصى 75 % من المرتب أو المعاش، ولا يتم منح القرض لموظفي العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعييـــن 5 سنوات وتكون العائد 11% في حالة وجود ضامن حكومي و11.7 % في حالة عدم وجود ضامن حكومي.

- المستندات المطلوبة من الموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال (الرقم التأميني لطالب التمويل- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة- بيان مفردات الدخل لطالب التمويل- بيان الحلة الوظيفية- نفس الأوراق للضامن).

البنك التجاري الدولي

1-القروض الشخصية

- يبدأ من 5 آلاف جنيه حتى مليون جنيه.

- تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

- فترة سداد تبدأ من 12 شهراَ إلى 120 شهراَ.

- المستندات المطلوبة ( صورة من بطاقة الرقم القومي- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز- في حالة عدم تحويل الراتب

- إحضار خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 اشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن اخر 6 شهور ).

2- برنامج أصحاب المهن الحرة

- مبلغ التمويل يصل إلى 750,000 جنيه.

- فترة سداد لمدة تصل إلى 8 سنوات.

- تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض.

- تتضمن المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي- سجل تجاري حديث- كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور للعملاء الجدد فقط -إيصال مرافق حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز بحد أقصى 3 شهور).

البنك الزراعي المصري

1- قروض متوسطة الآجل

- تشمل إنشاء وتطويـر مشروعات وأنشطـة مثـل:(الصوب الزراعيـة- الثروة الحيوانية– الداجنة– السمكية– التصنيع الزراعي– المناحل– تطويـر نظـم الري– ميكنـة زراعيـة– أنشطـة تنموية وريفية وبيئية وخدمية).

- يتـم منـح التمويـل في حدود من 50 % حتى 75 % من التكاليف الاستثمارية للنشاط أو المشروع أو بالفئات التسليفية المعتمدة من مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أيهما أقل كما يحدد أجل التمويل وفترة السماح وسداد الأقساط طبقاً لما تسفر عنه الدراسات الائتمانية.

- المستندات المطلوبة (صورة مستندات ملكية الأرض التي سيقام عليها النشاط أو عقد إيجار ساري- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لطالب التمويل وكذا الضامن (في حالة وجود ضامن- موافقة الأجهزة المختصة بالإدارة الزراعية أو مديرية الزراعة (وغيرها طبقاً لطبيعة النشاط) على إقامة المشروعات التي تتطلب هذه الموافقة- بيان أسعار الآلات والمعدات والأجهزة المطلوب تمويل شرائها).

2- قروض قصيرة الآجل

- تمويل مشروعات القائمة مثل :(الثروة الحيوانية/ الداجنة/ السمكية، والأعمال المرتبطة بالزراعة والتنمية الريفية، تسويق المحاصيل الزراعية، التصنيع الزراعة، الميكنة الزراعية).

- يتـم منح التمويل في حدود من 50% حتى 75% من تكلفة النشاط الموضح بالتكلفة الاستثمارية أو الفئات التسليفية الصادر بها تعليمات معتمدة من البنك الزراعي المصري أيهما اقل.

- مدة التسهيل 12 شهر.

- المستندات المطلوبة (شهادة الحيازة الزراعية- صورة بطاقة الحيازة الزراعية/ بطاقة الخدمات الزراعية- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لطالب التمويل وكذا الضامن- صورة التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، السجل التجاري، البطاقة الضريبي على أن يكون ساري أو مجدد طوال مدة التسهيل الائتماني- موافقة الأجهزة المختصة بالإدارة الزراعية/ مديرية الزراعة وغيرها طبقا لطبيعة النشاط على إقامة المشروعات التي تتطلب هذه الموافقة).

3- مرابحة السيارة

- السيارات بمختلف أنواعها (ملاكي– نقل– ميكروباص– أجرة).

- المقدم يبدأ من 15% من قيمه السيارة.

- يتم تقسيط المرابحة على أقساط شهريه.

- المستندات المطلوبة من العميل (طلب العميل- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن- إيصال مرافق مطابق لعنوان العميل ببطاقة الرقم القومي).