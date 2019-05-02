استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة من القنصليات المصرية بالخارج.
تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:
- أصل شهادة الميلاد المحلية مصدقة
- ترجمة جواز سفر الوالدين
- سداد الرسوم المقررة
- شهادة إشهار إسلام الأم (إن وجد)
- صورة عقد الزواج المصرية / الأجنبية
- صورة من بطاقتي الرقم القومي للوالدين (حالة كون جواز السفر غير مميكن)
- صورة من جوازي سفر الوالدين
- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد (يملأ في البعثة)
- نموذج 32 تبليغ ولادة
- نموذج 40 طلب الحصول على قيد أو وثيقة أو مستند (يملأ في البعثة)