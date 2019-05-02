استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة من القنصليات المصرية بالخارج.

تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:

- أصل شهادة الميلاد المحلية مصدقة

- ترجمة جواز سفر الوالدين

- سداد الرسوم المقررة

- شهادة إشهار إسلام الأم (إن وجد)

- صورة عقد الزواج المصرية / الأجنبية

- صورة من بطاقتي الرقم القومي للوالدين (حالة كون جواز السفر غير مميكن)

- صورة من جوازي سفر الوالدين

- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد (يملأ في البعثة)

- نموذج 32 تبليغ ولادة

- نموذج 40 طلب الحصول على قيد أو وثيقة أو مستند (يملأ في البعثة)