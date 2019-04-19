استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها يوميًا، نستعرض بالخطوات إجراءات الحصول على شهادة ميلاد مميكنة من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث تصل رسوم الحصول على الشهادة 54 جنيهًا للنسخة الواحدة، مع وجود 12 جنيهًا خدمات توصيل بالبريد.

وتتمثل شروط الحصول على الشهادة في الآتي:

- صاحب القيد شخصيًا.

- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا.

- من يحمل توكيلاً خاصًا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

وتشمل إجراءات الحصول على الشهادة إلكترونيًا ما يلي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنــــــــــــــــا، والتسجيل عليه.

2- الضغط على خدمات الإنترنت للمواطنين "وثيقة ميلاد".

3- اختيار عدد الأشخاص المستفيدين ثم الضغط على "التالي".

4- إدخال بيانات شهادة الميلاد المطلوبة، والضغط على "قرأت الإرشادات وموافق على الشروط"، ثم الضغط على "التالي".

5- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم الضغط على "التالي".

6- إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على "إرسال الطلب".

يتم تسليم الطلب خلال 72 ساعة من إرسال الطلب، وفى حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يتم الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، أما في حالة عدم استقبال المكالمة فعلى مقدم الطلب التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية بالعباسية لاستلام الطلب.