تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من العدسات الطبية اللاصقة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 رقم الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

وأنهت الإدارة الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب المصريين القادمين من السعودية- بحسب البيان.

وبتفتيش أمتعته تبين وجود 370 علبة عدسات طبية لاصقة ماركة LORANS، و170 علبة ماركة LIOmetr، و95 علبة ماركة LAZORD، و145علبة ماركة VCTRIA مخفاة داخل الأجهزة والحقائب.

وقدرت التعويضات الجمركيه المستحقة بمبلغ 551 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.