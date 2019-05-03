أسعار العملات اليوم الجمعة 3-5-2019 في مصر

شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 3 مايو 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية وبنك الاستثمار العربي نحو 17.12 للشراء و17.22 للبيع، وفي بنكي التعمير والإسكان والمصرف المتحد نحو 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري والأهلي اليوناني نحو 19.16 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 19.17 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.54 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 22.33 جنيه للشراء و22.48 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 22.29 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنوك الأهلي المصري وعودة والأهلي الكويتي "بيريوس" ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق نحو 4.65 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.