أسعار العملات اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء العملات المختلفة ومنها الريال السعودي، اليورو والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنوك عودة والأهلي الكويتي "بيريوس" ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، وبلوم والعربي الأفريقي الدولي نحو 17.12 للشراء و17.22 للبيع، وفي البنك المصري الخليجي نحو 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر والأهلي المصري نحو 22.13 جنيه للشراء و22.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق نحو 22.14 جنيه للشراء و22.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنكي مصر والأهلي المصري نحو 19.13 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك البركة نحو 19.09 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.