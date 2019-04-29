أسعار العملات اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

أسعار العملات اليوم في مصر

واصلت أسعار العملات حالة الاستقرار خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وتقدم "الوطن" لقرائها أسعار صرف العملات على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 19.12 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنوك مصر وبلوم مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.03 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 22.08 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنوك مصر والإسكندرية نحو 17.12 للشراء و17.22 للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 17.15 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.66 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.