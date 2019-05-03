سعر الدولار اليوم الجمعة 3-5-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 3 مايو الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الصرف في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وعودة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة، اليوم، نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.