سعر الدولار اليوم في مصر

استأنفت البنوك المصرية عملها اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري بمنح البنوك العاملة في السوق المحلية إجازة بدءا من الخميس 25 أبريل الجاري والأحد والاثنين، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 بعد عيد تحرير سيناء وعطلتي عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وتستعرض "الوطن" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك المصرية منها البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي وبنك مصر، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الدولار في بنك "إتش إس بي سي"، اليوم، نحو 17.14 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع.