استقرت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو في الأسواق المصرية، وترصد "الوطن" أسعار بعض الأسماك مثل البلطي والمكرونة والماكريل والجمبري على النحو التالي:

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 80 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق حيث تراوح بين 200 جنيه إلى 250 جنيهًا بحسب الحجم.

سمك العروس

وصل سعر سمك العروس إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

بلغ سعر الكابوريا 150 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وصل سعر السبيط إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي من 38 إلى 40 جنيهًا.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 40 جنيهًا للكيلو.