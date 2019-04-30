أسعار السمك اليوم في مصر

شهدت أسعار السمك استقرارا خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، في الأسواق المصرية، وتستعرض "الوطن" أسعار بيع السمك على النحو التالي:

سمك فيليه

بلغ سعر سمك الفيليه نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سمك جندوفلي

وصل سعر السمك الجندوفلي إلى 50 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر الجمبري في الأسواق ليتراوح بين 200 و250 جنيهًا حسب للحجم.

سمك الدينيس

وصل سعر سمك الدينيس إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 80 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 40 جنيهًا.