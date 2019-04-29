أسعار السمك اليوم في مصر

واصلت أسعار السمك حالة الاستقرار خلال التعاملات اليوم الاثنين، في الأسواق المصرية، وتستعرض "الوطن" أسعار بيع السمك على النحو التالي:

سمك جندوفلي

وصل سعر السمك الجندوفلي إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سمك الدينيس

وصل سعر سمك الدينيس إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 80 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 40 جنيهًا للكيلو.

الفسيخ

تراوح سعر بيع كيلو الفسيخ بين 120 و170 جنيهًا.

سمك نوار

وصل سعر سمك نوار إلى 160 جنيهًا للكيلو.

سمك فيليه

بلغ سعر سمك الفيليه نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سمك عروس

بلغ سعر سمك عروس نحو 150 جنيهًا للكيلو.

السبيط

بلغ سعر السبيط نحو 180 جنيهًا للكيلو.

الرنجة

تراوح سعر بيع كيلو الرنجة بين 40 و60 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 200 و250 جنيهًا حسب للحجم.

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا في الأسواق إلى 150 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 40 جنيهًا.