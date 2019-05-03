تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع إدارة مرور طوخ، من إعادة فتح الطريق الزارعي أمام السيارات بعد تعطله إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى تريلا أمام مول العابد.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم عند مول العابد على الطريق الزراعي.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل رقم ٩٢٦٤ "ع ي أ" ونقل تريلا رقم 5631 "ق ل ب" حيث اختلت عجلة القيادة في يد السيارة الأولى واصطدمت بالثانية من الخلف مما نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقه وتم نقلهما إلى المستشفى ورفع السيارات على جانب الطريق بمعرفة رجال المرور وعودة الطريق إلى حالته الطبيعية وتولت النيابة التحقيق.