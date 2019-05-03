أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي، أمام مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم 149 ف ن ل، وسيارة ميكروباص 9164 س ا ف، أمام الكيلو 90 على الطريق الصحراوي، في اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث، عن إصابة 8 من ركاب السيارتين، تم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج.

والمصابون هم محمود سيد عبد الرشيد، 30 عاما، وسام هاشم محمد محجوب، 38 عاما، من القاهرة، صلاح الدين طارق صلاح الدين، 28 سنة، من القاهرة، وAstrid linge من ألمانيا مقيمة بالإسكندرية 39 عاما، دعاء محمد محمود صلاح 44 عاما من الإسكندرية، إيناس سعد علي عمران، 59 عاما، من القاهرة، سيد عبد الرشيد إبراهيم 65 عاما، من القاهرة، خميس إبراهيم طاهر 47 عاما، من القاهرة.