أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بنفس شروطه، وذلك لحاجزي الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا، وكذا حاجزي الإعلان الثامن بعدد من المناطق ممن هم داخل الأولوية.

وتستعرض "الوطن" شروط حجز الوحدات بالإعلان العاشر على النحو التالي:

- يجب ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه.

مواصفات وحدات الإعلان العاشر

شقق الإسكان الاجتماعي، موحدة، مساحتها تصل إلى 90 مترًا، وتسليمها كاملة التشطيب بشكل جيد، وتتكون من "3 غرف وصالة ومطبخ وحمام"، وتتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 وحدات، كما يشمل على بعض الوحدات بمساحة 75 مترًا، على أن يكون التسليم بعد 30 شهرًا من التقديم.

وتقع وحدات الإعلان العاشر في 9 مدن جديدة، هي "أكتوبر الجديدة، بدر، العبور، 15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، والغردقة".

أسعار الوحدات وقيمة الدعم

أسعار الوحدات التي يجري طرحها تبدأ من 220 ألف جنيه وحتى 225 ألف جنيه، للوحدة الـ90 مترًا، أما الوحدات الـ75 مترًا تصل إلى 185 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز إلى 15 ألف جنيه، وزادت قيمة الدعم في الإعلان العاشر إلى 40 ألف جنيه بقرار من مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بدلًا من 25 ألف جنيه، والأقساط الشهرية متوسطها يصل لـ600 جنيه، وسداد 5% من ثمن الشقة عند الاستلام كوديعة صيانة.

وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خطوات التحويل من الإعلاني الثامن والتاسع إلى العاشر على النحو التالي:

1- سداد فرق مقدم جدية الحجز حتى يوم 15 مايو 2019، لدى مكاتب البريد المُميكن بواسطة صاحب الطلب (اسم المستفيد المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا بالإعلان الثامن والتاسع).

2- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للاطلاع عليه.