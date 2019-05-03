عثر المواطنون من سكان حي فيصل في محافظة السويس، على جثة مواطن 59 عاما، متوفي داخل وحدتة السكنية بمساكن الإيواء بعد مرور أيام على وفاته.

ونقلت إسعاف السويس، جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس بعد معاينة ضباط الشرطة بقسم شرطة معاينة وحدتة السكنية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بعثور الأهالي من سكان عمارات الإيواء على شخص متوفي داخل شقته السكنية يدعى "ع . غ" 59 عاما، بعد انبعاث روائح من داخل الشقة السكنية المقيم بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالسويس، إلى شقة المتوفي السكنية، وتم معاينة موقع العثور على الجثة.

وقال مصدر أمني بمباحث مديرية أمن السويس، إن معاينه موقع العثور على الجثة والاستماع لشهادة جيران المتوفي وأقاربه تؤكد عدم وجود شبهة جنائية.