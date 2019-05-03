"الأرصاد": طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت 3 مايو الجاري، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما طقس البحر الأحمر فسيكون معتدل مائل إلى الاضطراب، ويرتفع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 30

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 29

دمنهور 16 26

الإسكندرية 16 26

بلطيم 18 25

مطروح 15 24

السلوم 14 28

سيوة 14 34

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الزقازيق 16 29

الإسماعيلية 16 29

السويس 18 29

العريش 16 25

رفح 17 24

رأس سدر 15 29

نخل 10 29

نويبع 15 31

طابا 12 29

كاترين 09 28

الطور 17 27

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 21 33

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 42

المدينة 26 40

الرياض 25 37

المنامة 27 32

أبو ظبي 26 37

الدوحة 26 34

الكويت 23 38

دمشق 08 26

بيروت 16 22

عمان 11 24

القدس 11 22

غزة 14 23