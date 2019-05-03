تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جديد يتضمن لقطات عن قرب لحريق "حارة اليهود" الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي. وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.