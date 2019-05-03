قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة علي حريق اندلع في عدد من المحال التجارية بممر الشابوري بمنطقة الموسكي.

وأضاف المصدر، أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو وفيات، موضحا بأنه جار حاليا إجراء عمليات التبريد حتى لا تشتعل النيران مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في أحد المحال التجارية بمنطقة الموسكي.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن حريق اندلع في 4 محلات لبيع الملابس الجاهزة في ممر الشابوري بمنطقة الموسكي، وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق.