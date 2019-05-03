ياسمين عبد العزيز تطرح برومو "لآخر نفس".. وأحمد حلمي أول المهنئين

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز البرومو الرسمي لمسلسل "لآخر نفس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، على صفحتها بموقع الصور "إنستجرام".

البرومو حمل مزيجا من الإثارة والتشويق والأكشن، كما كشف عن عدد كبير من أبطال العمل.

وحرص الفنان أحمد حلمي علي أن يكون أول المهنئين لياسمين، حيث أعاد نشر البرومو، وكتب عليه: "مبرووووووووك ياسمين وان شاء الله بالنجاح والتوفيق كالعاده..وكل سنه وانتي طيبه".

"لآخر نفس" من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم.