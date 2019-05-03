التقى سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ"روتانا للصوتيات والمرئيات"، الفنان تامر حسني، وبعد جلسة تفاوض وقعا سويًا عقدًا انضم بموجبه إلى قائمة النجوم المتعاقدين مع "روتانا".

العقد المبرم بين "روتانا" وتامر حسني يتضمن أسطوانتين غنائيتين، وتصوير عدد من الفيديو كليبات، وتدعيم الاتفاقية بدويتو عالمي ضخم يحصد نجاحا إعلاميا وجماهيريا كبيرين، وسيعلن عنه في حينه.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بهذا التعاقد الذي يعتبره تامر حسني إضافة في مشواره الفني الحافل بالعطاءات والنجاحات والتكريمات في مجالات الغناء والتلحين والتأليف والتمثيل والحفلات والكليبات، مشدداً على أهمية "روتانا" والآمال التي يعقدها على هذه الاتفاقية، لأجل تقديم الجديد والمميز فنياً كما اعتاد عليه محبوه منه.

من جهته، اعتبر الهندي في تصريحات إعلامية، أن هذا التعاقد يعكس الواقع الحالي في أن الكبار دومًا ما يلتقون ويتّحدون سويًا لأجل المزيد من العطاء والإبداع والنجاح، قائلا: "لا شك أن روتانا للصوتيات والمرئيات" بهذه الاتفاقية مع نجم وفنان موهوب ومبدع ومميز مثل تامر حسني، هي أيضا ترسخ بذلك حضورها الكبير كشركة إنتاج وترفيه رائدة وذات خبرة في مصر، وعند الجمهور المصري المحب والداعم للفن الجميل الذي يقدمه، وسنضعه في أعيننا، ونقدم له كل الدعم بما يتوازى مع شهرته وموهبته ومكانته".

واختتم حديثه بالكشف عن أن تعاقد "روتانا" مع تامر حسني، هو باكورة للإعلان عن انضمام مطربين ونجوم آخرين من مصر والعالم العربي إلى "روتانا"، مؤكدًا أن هذه المفاجآت سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.