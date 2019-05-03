أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إصابة 4 فلسطينيين بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز بعد توافد المواطنين الفلسطينيين عصر اليوم إلى مخيمات العودة الخمسة، في الجمعة 57 بعنوان: "الجولان عربية سورية".

وكانت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة"، دعت في بيان صحفي، الجماهير العربية والفلسطينية للمشاركة في فعاليات جمعة: "الجولان عربية سورية" تأكيداً على وحدة الأمة العربية، ووحدة المصير المشترك مع الشعب السوري والشعوب العربية كلها وتحديا للقرار الأمريكي بضم الجولان لإسرائيل، محذرة، الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.