شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس، في جلسة طارئة نظمها منتدى السياحة العالمي، حول الوضع في دولة سريلانكا بعد الحادث الإرهابي الأخير الذي تعرضت له وتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة اليها، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري في مدينة لوزيرن السويسرية.

واختيرت مصر، في الجلسة، نموذجا لمواجهة الأزمات والتغلب عليها والخروج منها أكثر صلابة، خاصة بعد فوزها بجائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام، والتي قدمها المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرا لجهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى القطاع الأمني الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها.

أدارت الجلسة أردانا كوالا، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية، كما شارك في حضور الجلسة جلوريا جيفارا، رئيس المجلس الدولي للسياحة والسفر "WTTC"، وإيزابيل هيل، رئيس قطاع السياحة والسفر بوزارة التجارة الأمريكية.

وتهدف الجلسة إلى للتأكيد على دعم المجتمع الدولي لدولة سريلانكا وغيرها من الدول ومساندتها لتخطي الأزمات التي تتعرض لها، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول التي تعرضت للأزمات والحوادث الإرهابية وكيفية تغلبها عليها.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التجربة المصرية في تخطي الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية والصمود في مواجهة الصدمات، وتحويلها إلى فرص للاستفادة منها.

وأكدت على أن قطاع السياحة في مصر استطاع أن يتخطى الأزمات التي واجهته من خلال مساندة الحكومة للقطاع الخاص، والتواصل والتعاون المستمر والفعال بين القطاعين الحكومي والخاص، حتى بدأت السياحة تستعيد عافيتها.

وأشارت إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لم تقتصر فقط على تخطي الأزمات، وإنما البدء في عملية البناء والتطوير والاستمرار فيها، بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز الأوضاع الأمنية والاستدامة في الاستثمار في القطاع الأمني.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط على تواصل مصر مع العالم الخارجي لنقل الصورة الحقيقية للوضع في البلاد، وبث رسائل إيجابية للتأكيد على الأمن والأمان الذي تتمتع به، مشيرة إلى أن مصر حققت معدلا مرتفعا وفقا لمؤشرات الأمن العالمية؛ حيث أصبحت في مصاف الدول الأكثر أمانا على مستوى العالم، طبقا للتقرير السنوي لمؤسسة "جلوبال جلوب" الدولية.

ومن ناحيتها، أشارت جلوريا جيفارة، رئيس المجلس الدولي للسياحة والسفر، أنه بعكس ما يعتقده الجميع، فإن الحوادث الإرهابية ليست أسوأ ما تتعرض له الدول، بل هناك أزمات تأثيرها أكثر وطأة خاصة على قطاع السياحة مثل الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية.

ومن ناحيتها، أكدت إيزابيل هيل، رئيس قطاع السياحة والسفر بوزارة التجارة الأمريكية، على أن أي دولة في العالم يمكن أن تتعرض للحوادث الإرهابية، إلا أنه لا يجب على أي دولة أن تستسلم في مواجهة الاٍرهاب، بل يجب أن يتكاتف الشعب مع الحكومة والقطاع الخاص لمحاربته، كما يجب أن تقف الدول جميعا في مواجهته.

وخلال الجلسة، أجريت مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس"، مع وزير السياحة السريلانكي؛ والذي أعرب خلالها عن حزنه لتعرض بلاده لهذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته أبرياء، إلا أنه أكد على أن بلاده ستتخطى هذه الأزمة، ودعا العالم لزيارة بلاده وعدم التأثر بالحادث العارض الذي تعرضت له سريلانكا الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، وأكد على أهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن عائدات السياحة في بلاده وصلت إلى 5 مليارات دولار أمريكي العام الماضي، أي ما يعادل 5% من اقتصاد دولته.