التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مسؤولي شركة إكسبيديا Expedia media Solutions المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني والتابعة لمجموعة إكسبيديا، والتى تعتبر واحدة من أكبر شركات السفر والحجز الالكترونى العالمية على الإنترنت، في حضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وذلك لبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج لمصر.

جاء ذلك اللقاء خلال المشاركة في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا بدبي وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

وخلال اللقاء تم مناقشة بعض مقترحات وسبل التعاون مع الشركة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق المختلفة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط المحاور الرئيسية الثلاثة للحملة الترويجية لمصر وهم المفهوم الترويجي الجديد P2P" People 2 People2" ، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020.

وأكدت الوزيرة أن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج ؛ حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، ومشيرة إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

ومن جانبهم قام مسئولي الشركة بتقديم عرض لأعمالهم الترويجية في عدد من الدول ومنها كوريا الشمالية.

ومن جانبها طلبت الوزيرة من مسئولي شركة اكسبيديا إعداد دراسة عن الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين من عملائهم حول العالم، من حيث الفئات العمرية دوالاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم .

وخلال اللقاء تم الاتفاق علي تحديد موعد لمقابلة مسئولي الشركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع الخاص فيما يخص الترويج لمصر في الخارج.