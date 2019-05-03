رئيس البنك الدولي يزور مصر غدا  

يصل رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إلى القاهرة غدا السبت، في رحلة عمل تستمر يومين، يركز خلالها على مشاريع المجموعة وعلى الاقتصاد المصري.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مالباس إلى مصر منذ توليه منصب رئيس مجموعة البنك الدولي أبريل الماضي.

ويلتقي مالباس، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مسؤولين بالحكومة المصرية وأعضاء في البرلمان، ويبحث معهم ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، وكيف يمكن للبنك الدولي أن يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات.

وسيتوجه مالباس أيضًا إلى أسوان لزيارة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي سيكون أكبر منشأة من نوعها في العالم حالما تكتمل، ويعقد ايضا لقاءات مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للأمان الاجتماعي بالمحافظة.

ويعد برنامج "تكافل وكرامة"، ويصل نطاق تغطيته الآن إلى أكثر من مليوني أسرة من أكثر الأسر حرمانا في البلاد، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية من النتائج المباشرة للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وتستند هذه العلاقة القوية، التي تدعم النمو والتنمية في مصر، إلى التمويل والمساعدة الفنية وتبادل المعارف.