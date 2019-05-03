وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و السيد أمين عام الحزب بجامعة بكين للمواصلات مذكرة تفاهم مشترك ، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس لعدد من الجامعات الصينية استغرقت ٤ أيام .

شهد توقيع الإتفاقية من الجانب المصري الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة عين شمس والدكتور شريف قطب مدير مركز دعم الابتكار و تطوير المشروعات بالجامعة ومن الجانب الصيني نائب رئيس جامعة بكين للمواصلات و مدير إدارة البحث العلمي بالجامعة و مدير مكتب التعاون الدولي .

جاء توقيع مذكرة التفاهم بهدف دعم أواصر التعاون بين الجامعتين في مجالات الهندسة و تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات ، و كذلك تدشين درجات علمية مشتركة و تدريب أعضاء هيئة التدريس و تبادل الطلاب و المعسكرات و المشاريع البحثية بين الجانبين.

يذكر أن جامعة بكين للمواصلات هي أكبر جامعة صينية تقوم بتدريب كافة الكوادر و الخبرات المتخصصة في مجال المواصلات و القطارات و السكك الحديدية و بها ٢٢ تخصص في هذا المجال